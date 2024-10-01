Назван вред карательных тарифов Трампа и санкций США

В Центре комплексных европейских и международных исследований (ЦКЕМИ) прокомментировали инициативу Дональда Трампа заменить санкции на карательные тарифы для стран, желающих отказаться от доллара. По словам эксперта центра факультета мировой экономики и мировой политики НИУ ВШЭ Ксении Бондаренко, реализовать данную идею сложно, передает агентство «Прайм».

Также собеседница отметила, что указанная мера вряд ли окажется эффективной. Она обратила внимание на то, что Трамп пытается сохранить господство американской валюты, которое, как он считает, подрывают рестрикции. Бондаренко заявила, что в данном случае бывший президент США прав. Она указала на успешное создание многими государствами альтернативных финансовых систем и каналов расчетов.

«Введение тарифов вряд ли возымеет эффект – во-первых, они вряд ли оздоровят американскую экономику, во-вторых, создание дополнительных каналов международных расчетов и торговли в обход США лишь ускорится», – пишет агентство со ссылкой на эксперта.

Ранее Трамп анонсировал введение 100-процентных пошлин на товары из тех стран, которые будут отказываться от использования доллара. Он считает, что США не могут потерять доллар как мировую валюту, так как это будет равносильно поражению в войне.