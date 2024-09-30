Российский экспорт зерна остается рекордным

Несмотря на значительное снижение урожая зерна в этом году, Россия лихорадочно вывозит зерно за рубеж. Со второй половины агросезона (с февраля) вводится квота на экспорт, а она из-за низкого урожая может оказаться нулевой. К тому же аграрии в этот раз предпочитают не тратиться на хранение урожая, а быстро продать и положить на депозит, ставки по которому достигают 20%.

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Экспорт пшеницы из РФ в августе и сентябре сравнялся с рекордными объемами 2023 года, несмотря на меньший урожай, следует из данных "Русагротранса". Так, в августе мы поставили за рубеж 5,6 млн тонн (в августе 2023 года - 5,4 млн тонн), в сентябре - 5,5 млн тонн (столько же год назад). Между тем из-за заморозков и засухи урожай пшеницы в России сократится примерно на 10% по сравнению с 2023 годом, прогнозируют в "Русагротрансе".

Первая причина таких высоких темпов экспорта- ожидание экспортной квоты, которая в РФ вводится во второй половине сельхозгода (с февраля), говорит гендиректор Института конъюнктуры аграрного рынка (ИКАР) Дмитрий Рылько. Вторая причина заключается в том, что существующие экспортные пошлины не стимулируют агрария хранить зерно. Эксперты прогнозируют, что во второй половине агросезона мировые цены на зерно пойдут вверх, но на внутреннем рынке значительную часть этой прибавки может "съесть" пошлина, поэтому аграрии больше не заработают. А сейчас, быстро продав, деньги можно положить на депозит с относительно высокой процентной ставкой и тем самым "хоть что-то отбить". Кроме того, в этом году на Черном море прибавилось конкуренции - появилось много новых трейдеров, которые хотят стать заметными экспортерами и получить квоту на экспорт на второе полугодие, поясняет Рылько.

Несмотря на снижение урожая в этом году, Россия останется лидером по поставкам пшеницы на мировой рынок

По оценке гендиректора аналитической компании "ПроЗерно" Владимира Петриченко, экспортный потенциал РФ по зерну в этом сезоне сократится на 22-23 млн тонн - до 48,7 млн тонн против 72,2 млн тонн в прошлом. В связи с этим квота на второе полугодие может оказаться нулевой. Но несмотря на все это, по прогнозам Петриченко, Россия останется лидером по поставкам пшеницы на мировой рынок (40,4 млн тонн против 54,1 млн тонн в прошлом сезоне).

Минсельхоз РФ пока сохраняет свой прогноз по урожаю зерна в 132 млн тонн. Экспортный потенциал в таком случае может составить до 60 млн тонн, оценивала недавно министр сельского хозяйства Оксана Лут.