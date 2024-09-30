ЦБ повысил курс доллара впервые с апреля

Банк России повысил курс доллара на 51 копейку до 93,2221 рубля. Последний раз он достигал таких значений 24 апреля. Об этом сообщает ТАСС.

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Также был повышен официальный курс евро до 104,1735 рубля или на 70 копеек, и юаня — до 13,2425 рубля или на три копейки.

Стоит отметить, что до этого курс доллара превышал 93 рубля больше пяти месяцев назад — 24 апреля, а курс евро не поднимался выше 104 рублей с 6 октября 2023 года.

Напомним, что с середины июня 2024 года ЦБ использует для расчета официальных курсов доллара и евро данные банковской отчетности по сделкам на внебиржевом валютном рынке. До этого Банк РФ устанавливал их на основе Мосбиржи о средневзвешенных курсах иностранных валют к рублю по сделкам.