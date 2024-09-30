В правительстве рассказали, когда доллар будет дороже 100 рублей

В Минэкономразвития РФ ожидают, что курс доллара в июле 2026 года достигнет 100 рублей, а евро подорожает до 110 рублей в феврале того же года. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на прогноз социально-экономического развития России на 2025-2027 годы.

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По прогнозу Минэкономразвития на ближайшие месяцы, курс доллара в конце 2024 года составит 93,8 рубля, евро будет стоить 102,7 рубля, а юань - 12,6 рубля. Эксперты министерства считают, что в конце 2025 года доллар будет стоить 98,7 рубля, а евро -109,6 рубля.

Прогноз на конец 2026 года предполагает евро по 112,3 рубля и доллар по 101,1 рубля. Также в Минэкономразвития ожидают, что в конце 2027 года курс доллара достигнет 105,0 рубля, а евро - 117,2 рубля.

Ранее агентство «Эксперт РА» прогнозировало курсы в 92 рубля за доллар и 100 рублей за евро в конце 2024 года. В агентстве подчеркивали, что такой прогноз связан с высокими процентными ставками по рублю, экспортными ценами на «приемлемых уровнях» и медленным ростом импорта.