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Озвучены планы по использованию средств из российской «кубышки» в 2025 году

С 2025 года средства Фонда национального благосостояния (ФНБ) будут использоваться только в качестве страховки при снижении цен на нефть, а также для финансирования инфраструктурных проектов. Планы по использованию средств из российской «кубышки» озвучил глава Минфина Антон Силуанов, его цитирует ТАСС.

Озвучены планы по использованию средств из российской «кубышки» в 2025 году
© globallookpress.com

Также глава ведомства назвал новый проект федерального бюджета РФ непростым. Однако, по его мнению, ключевые задачи «технологического инфраструктурного развития» получат свое финансирование.

В августе объем ФНБ снизился с 12,277 триллиона рублей по состоянию на 1 августа до 12,166 триллиона. По данным Министерства финансов России, ликвидная часть фонда выросла в рублевом выражении — с 4,665 триллиона до 4,855 триллиона, но сократилась в долларовом — с 54,037 миллиарда до 53,236 миллиарда. Объем китайских юаней снизился с 226,532 миллиарда до 223,782 миллиарда, а золота — с 298,84 тонны до 293,188 тонны.

Ранее в Центробанке предупредили, что в случае глобального кризиса и ухудшения отношений США и Китая придется активно использовать средства Фонда национального благосостояния (ФНБ). В рамках такой политики ликвидная часть фонда будет исчерпана уже в 2025 году. Поводом для мировых потрясений и реализации такого рискованного сценария в ЦБ называют высокие учетные ставки и накопившийся дисбаланс на мировых финансовых рынках.

Экономика
Антон Силуанов
Минфин России
Банк России
Фонд национального благосостояния