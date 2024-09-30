Лукашенко обратился к россиянам с антисанкционным предложением

Президент Белоруссии Александр Лукашенко предложил российским регионам заместить подпавшие под запрет импортные товары белорусскими, передает ТАСС.

По его словам, Минск сможет «на много процентов» обеспечить замену западным товарам.

«Я имею в виду западные фашистские санкции. Как я говорю каждому российскому губернатору: если что-то попало под запрет — покупайте белорусское», — отметил Лукашенко.

Он отметил, что Якутии Белоруссия может предложить технику для горнодобывающих предприятий, например большегрузные автомобили БелАЗы. Речь также шла о возможностях по поставке горнодобывающего оборудования — продукции предприятия «Нива-Холдинг» из Солигорска.

Ранее Лукашенко заявил, что в Белоруссии создадут отечественный мобильный телефон с собственным программным обеспечением. По его словам, после взрывов устройств связи в Ливане государство рассматривает это как вопрос национальной безопасности, передает БелТА.

Белорусский лидер отметил, что страна уже может похвастаться производством современных качественных автобусов, электробусов, легковых авто и сельхозтехники. Также у республики есть достижения в области микроэлектроники, информационных и биотехнологий, в частности он упомянул ноутбук отечественного производства.