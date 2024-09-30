В Кремле оценили проект федерального бюджета РФ

В проекте федерального бюджета России, рассчитанного на 2025–2027 годы, предусмотрены расходы на социальные обязательства и специальную военную операцию (СВО), сообщил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. «Это именно те задачи, которые ставились президентом перед правительством. Совсем недавно было совещание, на котором обсуждалась работа по подготовке проекта бюджета», — сказал представитель Кремля. Газета.Ru

Ранее пресс-служба Минфина России сообщила, что на укрепление обороноспособности страны для обеспечения выполнения задач спецоперации в бюджете заложены значительные средства. Они предусмотрены на оснащение ВС РФ вооружением и военной техникой, а также на поддержку предприятий ОПК и выплаты военным. News.ru

Размер нового бюджета составляет около 40 триллионов. В Минфин подчеркнули, что только на развитие технологической сферы будет направлено порядка 6,091 триллиона рублей. Также весомая часть будет ориентирована на развитие социальной политики. Ura.Ru