Стали известны даты проведения ПМЭФ-2025

Петербургский международный экономический форум в 2025 году запланирован на 18-21 июня. Об этом говорится на сайте Росконгресса.

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В 2024 году форум проходил в первой декаде июня и продлился четыре дня. Петербургский международный экономический форум является одним из главных мероприятий для бизнеса и экономики в России. Он проходит ежегодно летом в Санкт-Петербурге. Впервые ПМЭФ состоялся в 1997 году.

В публикации ведомства говорится, что «ПМЭФ-2025 пройдет в момент, когда мировая экономика сталкивается с серьезными вызовами – от необходимости ускоренной цифровизации до борьбы с климатическими изменениями».

Как утверждается, форум станет не только площадкой для обсуждения этих вопросов, но и для выработки конкретных практических решений, способных адаптировать глобальную экономику к новым условиям. Также подчеркивается, что участниками ПМЭФ-2024 стали 21 800 человек из 139 стран и территорий. Тогда удалось заключить 1073 соглашения на сумму свыше 6,4 трлн рублей, уточнил Росконгресс.