В Минфине назвали ключевые приоритеты нового бюджета страны

Ключевыми приоритетами подготовленного правительством бюджета на 2025 год и на плановый период 2026 и 2027 годов станет выполнение всех социальных обязательства перед гражданами, обеспечение обороны, безопасности и технологического суверенитета страны, рассказали "РГ" в Минфине. Кроме этого, отмечают в ведомстве, проект федерального бюджета направлен на реализацию национальных целей развития.

Так, на мероприятия нацпроектов в нем предусматривается более 40 трлн рублей в течение шести лет. По сравнению с действующими в 2019-2024 годах нацпроектами финансирование в части федерального бюджета увеличено практически в два раза. В бюджетной трехлетке на финансирование новых нацпроектов предусмотрено 5,7 трлн рублей - в 2025 году, 6,2 трлн рублей - в 226 году и 6,3 трлн рублей - в 2027 году.

Проект бюджета подготовлен на основе базового варианта прогноза социально-экономического развития, согласно которому в 2025-2027 годах экономическая динамика вернется на умеренную траекторию в 2,5-2,8 % и в дальнейшем к 2028 - 2030 годам рост продолжится темпом около 3,0-3,2 % - то есть выйдет на траекторию, соответствующую национальным целям развития.

В 2025 году прогнозируется рост доходов федерального бюджета в номинальном выражении на 11,6% - с 36,1 трлн рублей в 2024 году до 40,29 трлн рублей в 2025 году. В последующие годы продолжится умеренный рост доходов федерального бюджета.

Расходы вырастут с 39,4 трлн рублей в 2024 году до 41,46 трлн рублей в 2025-м, 44 трлн рублей - в 2026-м и 45,9 трлн рублей - в 2027 году.

Таким образом, исполнение бюджета ожидается с дефицитом на уровне 0,5 % ВВП в 2025 году, 0,9 % ВВП в 2026 году и 1,1 % ВВП в 2027 году.

В Минфине пояснили, что за этот период ненефтегазовый дефицит будет сокращен до 5, % ВВП в 2027 году, или на 2,5 процентных пункта ВВП относительно 2024 года.

Основными источниками финансирования дефицита федерального бюджета в 2025-2027 годах будут выступать государственные заимствования. При этом объем госдолга России останется на безопасном уровне и составит 18%.

Ранее стало известно, что правительство внесло на рассмотрение в Госдуму законопроект о федеральном бюджете на 2025 год и на плановый период 2026 и 2027 годов. Документ был направлен в цифровом виде по каналам электронного документооборота.