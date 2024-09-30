В ЕС намерены утвердить новый санкционный режим против России

Постоянные представители стран-членов Европейского союза планируют утвердить новый режим санкций против России. Об этом со ссылкой на повестку заседания, которое намечено на 2 октября, пишет РИА Новости.

По данным издания, заседание постпредов назначено на 9:00 по местному времени (10:00 мск).

«Решение и постановление Совета ЕС об ограничительных мерах в связи с дестабилизирующей деятельностью России», - отмечается в повестке.

Западные страны после начала специальной операции на Украине усилили санкционное давление на Россию. В частности, ЕС и США решили заблокировать активы Банка России на сумму около 300 миллиардов долларов. Также против России были введены 14-ть пакетов санкций ЕС, включающие в том числе и эмбарго на поставки нефти, ограничения транзита СПГ через европейские порты и меры против российского аналога SWIFT — Системы передачи финансовых сообщений.

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При этом лидеры Европейского союза выступили в июне за создание нового режима санкций против России за «дестабилизирующие действия за рубежом».