Правительство внесло в Госдуму проект бюджета на 2025—2027 годы

Правительство России внесло в Государственную думу проект бюджета на 2025 год и на плановый период 2026 и 2027 годов. Об этом в понедельник, 30 сентября, сообщается на сайте правительства.

В проекте бюджета учтено, что в 2025 году прожиточный минимум (ПМ) будет увеличен на 14,8%, что поможет увеличить размеры различных пособий и региональных социальных доплат к пенсиям граждан и расширить круг россиян, которые могут претендовать на господдержку. Кроме того, в 2026 году приостановят методику расчета этого показателя в привязке к медианному доходу, и тогда можно будет актуализировать размер ПМ, исходя из фактической ситуации в экономике. Правительство уже принимало такие меры в 2022 году, что позволило более оперативно отвечать на ситуацию в экономике.