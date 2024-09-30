Оценены шансы России пережить низкие цены на нефть

Россия может пережить любые цены на нефть. Об этом заявил вице-премьер России Александр Новак телеканалу Al Arabiya.

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По его словам, Россия справится даже в том случае, если период низких цен на нефть окажется длительным. Новак подчеркнул, что в 2023 году экономика РФ выросла больше чем на три процента. А это больше, чем в среднем по миру, в Европе или в США. За семь месяцев 2024 года рост составил 4,4 процента.

Кроме того, он предположил, что Россия продолжит участвовать в ОПЕК+ и после 2025 года.

Названы причины нового снижения мировых цен на нефть

Ранее Новак спрогнозировал, что по итогам 2024 года добыча нефти может снизиться на 6-12 миллионов тонн.

В свою очередь, заместитель министра энергетики РФ Павел Сорокин заявил о планах России ежегодно добывать 540 миллионов тонн до 2050 года.