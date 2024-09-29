Гвинея-Бисау примет участие в саммите БРИКС в Казани
Глава МИД Гвинеи-Бисау Карлос Перейра заявил, что западноафриканская страна будет присутствовать на саммит БРИКС, который пройдёт в октябре в Казани.
«Да», — цитирует дипломата РИА Новости.
При этом отмечается, что уровень участия пока не определён.
Также в МИД Белоруссии заявили, что Минск ожидает одобрения своей заявки в БРИКС в ближайшее время.
Кроме того, спикер Великого национального собрания (парламент) Турции Нуман Куртулмуш заявил, что возможное членство Турции в БРИКС будет выгодно не только самой Анкаре, но и всему миру.