Власти будут следить за экспортом гречихи, чтобы избежать дефицита и роста цен

Сокращение площадей и неурожай могут заставить власти ввести дополнительные ограничения на экспорт различного продовольствия для насыщения рынка и стабилизации цен. В частности, на гречку в 2021 году уже вводили запрет. Но в этот раз без запретов, видимо, обойдемся, считают эксперты.

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Валовый сбор гречихи в 2024 году прогнозируется на уровне среднемноголетних значений, сообщили "РГ" в минсельхозе, не уточнив, впрочем, конкретных прогнозов. Гендиректор аналитической компании "ПроЗерно" Владимир Петриченко на съезде мукомольных и крупяных предприятий оценивал урожай гречихи в 1,27 млн тонн против 1,47 млн тонн в прошлом году. В Алтайском крае, где производится основной объем гречихи, подвела погода. В целом урожайность у гречихи в этом году больше, но площади под культурой сократились в сравнении с прошлым годом с 1,29 млн га до 1,09 млн га. Впрочем, по мнению Петриченко, полученного объема будет достаточно для удовлетворения внутренних потребностей. Поэтому и резких колебаний цен на гречку тоже не предвидится, разве что скажется инфляция.

Урожая гречки будет достаточно для удовлетворения внутренних потребностей страны, согласен доцент базовой кафедры финансового контроля, анализа и аудита Главного контрольного управления города Москвы РЭУ им. Г.В. Плеханова Дмитрий Осянин. Однако введение запрета или квот может потребоваться в случае значительного превышения спроса.

Осянин напоминает, что в 2021 году уже вводился запрет на экспорт гречихи и крупы из нее. Это стабилизировало цены на рынке.

"На данный момент цены на гречку уже начали расти, что заставит государство задуматься о возможности повторения подобных мер", - отмечает Осянин.

В любом случае за ситуацией властям придется следить, чтобы избежать дефицита и увеличения цен на этот социально значимый продукт.