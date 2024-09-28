В августе Гонконг вывез золото из России на 650 миллионов долларов, поставки выросли в два раза. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на данные местной статистической службы.

В августе заметно увеличился импорт российского золота в Гонконг. Он составил 8,4 тонны золота (в июле — 4,1 тонны). Выручка увеличилась в два раза, до 650 миллионов долларов.

Больший объем импорта в 2024 году фиксировался только в мае: 10,1 тонны (750 млн долларов).

Россия по итогам августа стала четвертой по поставкам золота в Гонконг, заняв 12% местного рынка. Больше поставляют только ОАЭ (1,6 млрд долларов), Япония (1 млрд) и материковый Китай (771 млн).

Золото может упасть из-за решения США

Гонконг весь прошлый год активно покупал российское золото.

Цена на этот металл в минувший четверг обновила рекорд и некоторое время находилась выше 2 700 долларов за тройскую унцию.

Производство золота в России растет, за 4 месяца 2024 года оно выросло на 5,2%.