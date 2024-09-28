Экономист назвал преимущества единой системы расчетов в БРИКС

Создание в странах БРИКС собственного платежно-расчетного контура даст серьезные преимущества для участниц объединения. О том, какими плюсами он будет обладать, рассказал в беседе с 360 экономист и доктор бизнес-администрирования Валерий Корнеев.

По словам эксперта, большая часть товаров привозится из-за границы: в основном их везут из Китая, Турции или другими путям. И каждый случай требует расчетов.

«Любые финансовые расчеты сопряжены с теми процентами или некими платежами, которые необходимо отдать проводящим эти самые расчеты банкам. Чем длиннее цепочка расчетов, тем выше цена», - пояснил экономист.

Таким образом, можно будет не только резко снизить те расходы, которые появляются за переводы через границу, но и уйти от санкционного давления.

Напомним, что 26 сентября президент Владимир Путин на пленарном заседании форума «Российская энергетическая неделя» рассказал о работе над созданием в странах БРИКС собственного платежно-расчетного контура.