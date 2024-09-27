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Bloomberg назвало отказ ЕС от российских энергоносителей труднодостижимой целью

Отказ Евросоюза от российских энергоносителей к 2027 году - это труднодостижимая цель, Россия все еще остается одним из ключевых поставщиков энергии на континенте. Такое мнение выразило агентство Bloomberg.

Отказ ЕС от российских энергоносителей назвали труднодостижимой целью
© РИА Новости

По его данным, несмотря на западные санкции, Россия остается "одним из важнейших поставщиков" энергоносителей в Европу.

Как указывает агентство со ссылкой на данные аналитического центра Bruegel, импорт российского ископаемого топлива в ЕС по состоянию на конец 2023 года составил около $1 млрд в месяц.

Большую часть импорта составил природный газ, отмечает Bloomberg. По данным Европейской комиссии, на Россию по-прежнему приходилось 15% от общего объема импорта газа в ЕС в 2023 году. Большая часть этого газа поступает по трубопроводам через Украину и Турцию.

Как подчеркивает агентство, европейские клиенты России часто связаны жесткими долгосрочными контрактами, от которых нелегко отказаться. Переход на новые поставки также может быть дорогостоящим.

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