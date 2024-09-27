Отказ ЕС от российских энергоносителей назвали труднодостижимой целью

Отказ Евросоюза от российских энергоносителей к 2027 году - это труднодостижимая цель, Россия все еще остается одним из ключевых поставщиков энергии на континенте. Такое мнение выразило агентство Bloomberg.

По его данным, несмотря на западные санкции, Россия остается "одним из важнейших поставщиков" энергоносителей в Европу.

Как указывает агентство со ссылкой на данные аналитического центра Bruegel, импорт российского ископаемого топлива в ЕС по состоянию на конец 2023 года составил около $1 млрд в месяц.

Большую часть импорта составил природный газ, отмечает Bloomberg. По данным Европейской комиссии, на Россию по-прежнему приходилось 15% от общего объема импорта газа в ЕС в 2023 году. Большая часть этого газа поступает по трубопроводам через Украину и Турцию.

Как подчеркивает агентство, европейские клиенты России часто связаны жесткими долгосрочными контрактами, от которых нелегко отказаться. Переход на новые поставки также может быть дорогостоящим.