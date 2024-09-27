Международный форум «СО.ЗНАНИЕ» пройдет в третий раз в Нижнем Новгороде

11-12 декабря 2024 года в Нижнем Новгороде состоится международный форум «СО.ЗНАНИЕ» — ключевое мероприятие для взаимодействия государства, общества и бизнеса по вопросам формирования новой модели устойчивого социально-экономического развития России, в основе которой народосбережение, устойчивое развитие и суверенитет страны. Главной площадкой форума станет «Академия Маяк» им. А. Д. Сахарова.

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Приоритетным направлением российской экономики является достижение национальных целей, которые играют ключевую роль в обеспечении собственного суверенитета страны. Важным инструментом для их реализации являются национальные федеральные проекты, которые сосредоточены на конкретных задачах и обеспечивают комплексный подход к решению актуальных проблем, а также Указ №809 по сохранению и укреплению традиционных российских духовно-нравственных ценностей. Синергия между национальными целями и духовными ценностями играет решающую роль в обеспечении устойчивого и гармоничного развития России.

Создание условий для комфортной жизни и реализации трудовой деятельности людей, всесторонняя поддержка бизнеса и экономического роста, цифровизация и развитие технологий, реализация социально-ориентированных проектов, ESG-инициатив в целях защиты окружающей среды являются главными инструментами в достижении национальных интересов России. Сбалансированное взаимодействие государства, общества и бизнеса служат основой народосбережения, устойчивого развития и суверенитета страны. Международный форум «СО.ЗНАНИЕ» станет площадкой, в рамках которой обсудят все вопросы, касающиеся всестороннего и комплексного развития страны и ее инновационного потенциала.

Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин отметил, что тематика форума только набирает актуальность.

«В условиях большого числа внешних вызовов важно не только реагировать на меняющуюся ситуацию, но и закладывать основу для движения вперед. Принципы устойчивого развития в данной работе крайне важны. В Нижегородской области реализуется большое количество инфраструктурных проектов, предполагающих социальные, экономические, экологические эффекты. Будем рады поделиться опытом на нижегородской площадке. Регулярная коммуникация по этой тематике имеет определяющее значение», – отметил Глеб Никитин.

В рамках деловой программы мероприятия спикеры обсудят обеспечение общественного и экономического суверенитета страны, которые включают в себя такие аспекты как ценности, культурный код, история, язык, религия, кадры, технологии, управление ресурсами.

Среди ключевых вопросов форума:

социальное развитие — сохранение и приумножение человеческого капитала, включая поддержку семей и повышение демографии, доступное современное здравоохранение, образование и воспитание молодежи, национальную культуру и традиции, инклюзивную среду, благотворительность и социально-значимые проекты;

— сохранение и приумножение человеческого капитала, включая поддержку семей и повышение демографии, доступное современное здравоохранение, образование и воспитание молодежи, национальную культуру и традиции, инклюзивную среду, благотворительность и социально-значимые проекты; экологическое благополучие — бережное отношение к окружающей среде, включая развитие экономики без ущерба окружающей среде для будущих поколений, развитие экологических инноваций и технологий и т.д.;

— бережное отношение к окружающей среде, включая развитие экономики без ущерба окружающей среде для будущих поколений, развитие экологических инноваций и технологий и т.д.; экономические и управленческие стратегии — хозяйственное управление, включая развитие территорий, государственно-частное партнерство, муниципальное управление, поддержку предпринимательства, достижение баланса на рынке труда, клиентоориентированный подход работодателей к внешнему и внутреннему клиенту, лучшие практики корпоративной культуры.

«Внедрение принципов устойчивого социально-экономического развития является одним из глобальных трендов. Форум «СО.ЗНАНИЕ» из года в год актуализирует повестку, и в этом году в рамках деловой программы мероприятия участники рынка обсудят социальное и экономическое развитие, управленческие стратегии и экологическое благополучие», – отметила Ольга Пивень, директор форума «СО.ЗНАНИЕ».

Международный фокус форума «СО.ЗНАНИЕ» предполагает обсуждение международной кооперации в сфере устойчивого развития и вовлечение представителей дружественных стран в процесс обмена опытом, обсуждения и принятия решений, способствующих укреплению межстрановых отношений в интересах общей для всех социальной, природной и экономической среды.

Организаторы форума – компания «ОМГ» и Корпоративный университет Правительства Нижегородской области. Мероприятие пройдет при поддержке Правительства Нижегородской области. Генеральным партнером выступает Сбер. Банк реализует собственную Климатическую стратегию 2026, направленную на сокращение углеродного следа, внедряет современные технологии с использованием ИИ в бизнес-процессы и ведет работу по противодействию нарушениям в области кибербезопасности.

Международный форум «СО.ЗНАНИЕ» — главная дискуссионная площадка для диалога и кооперации государства, бизнеса и общественных организаций по совместному решению масштабных социально-экономических и экологических задач, способствующая выработке совместных решений для перехода к новой модели устойчивого экономического развития. В 2023 году в мероприятии приняли участие около 1500 человек из 12 регионов России и 6 стран: Республики Шри-Ланка, Бразилии, Индии, Республики Сербия, Армении, Республики Беларусь.

Подробнее о форуме можно узнать на официальном сайте.