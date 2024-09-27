В Литве заявили о замене деталей с кириллицей на газопроводе с Польшей

Замена деталей с надписями на кириллице на технической смычке газопровода GIPL, соединяющей газовые сети Литвы и Польши, должна завершиться до 15 января 2025 года. Об этом сообщил государственный совет Литвы по регулированию в сфере энергетики.

Срок увеличен на полгода. В апреле предприятию Amber Grid, являющемуся оператором газовых сетей балтийской республики, было указано провести замену до конца июля 2024 года.

Решение о необходимости замены деталей с надписями на кириллице госсовет принял в связи с тем, что они могут не соответствовать требованиям сертификации ЕС.

Пока замене подлежат 123 детали. Всего в системе их смонтировано 1 022. По методике госсовета будут проверены и остальные элементы.

Газовая смычка на газопроводе GIPL (Gas Interconnection Poland - Lithuania), соединившая газовые системы Литвы и Польши с дальнейшим выходом в другие европейские страны, заработала 1 мая 2022 года. GIPL обеспечивает для Польши доступ к сжиженному газу из плавучего терминала в Клайпеде. Газ может идти в обе стороны.

До этого литовские наземные газовые сети были интегрированы лишь в восточном направлении и не имели выхода на Европу. Его обеспечило соединение с соседней Польшей: 522 км трубопровода диаметром 700 мм, в том числе 357 км по территории Польши и 165 км в Литве. Стоимость проекта составила около €500 млн. Литва инвестировала €116 млн.