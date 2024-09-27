Европе предсказали новый газовый кризис

Еще один газовый кризис может угрожать странам Европы грядущей зимой из-за возможного сокращения поставок трубопроводного газа и роста цен на поставки сжиженного природного газа (СПГ) на фоне более низких температур. Такое мнение приводится в материале журнала The Economist.

Журнал основывает свой прогноз на том, что приближающаяся зима будет не такой теплой на европейском континенте, как в предыдущие два года. Отмечается, что по сравнению с другими регионами похолодание может оказаться для Европы вдвойне неблагоприятным. Издание объясняет это тем, что холодная погода обычно сопровождается слабым ветром, что мешает работе ветряных электростанций. Таким образом, европейским странам потребуется "больше газа не только для отопления, но и для [выработки] электроэнергии". По оценкам аналитика норвежской консалтинговый компании Rystad Energy Синдре Кнутссона, холодная зима в Европе создаст дополнительный спрос на газ в объеме 21 млрд куб. м.

Ключевым предметом опасений The Economist назвал возможное дальнейшее сокращение импорта трубопроводного газа в Европу после прекращения поставок через Украину в декабре. Переговоры о возможной компенсации этих поставок за счет газа из Азербайджана не продвигаются, поэтому издание не исключает нехватку газа в европейских странах. В этих условиях журнал прогнозирует, что Европе придется конкурировать с Азией за поставки СПГ, что приведет к росту спотовых цен. Отмечается, что в отличие от Европы, более обеспеченные азиатские страны и Китай покупают большую часть СПГ по долгосрочным контрактам и, по оценкам издания, кризис поставок не ударит по ним так же сильно.

Журнал указывает, что погода и геополитика могут создать спрос на большое количество дополнительных грузов СПГ в Европе как раз в тот момент, когда рынок будет не таким оживленным, как предполагалось ранее. Речь, в частности, идет о временном запрете президента США Джо Байдена на одобрение новых контрактов на экспорт СПГ, который ограничивает предложение данного вида топлива на мировом рынке. Ситуация также осложняется тем, что Вашингтон ввел санкции в отношении российского проекта "Арктик СПГ - 2", который первоначально должен был ежегодно экспортировать до 13 млн тонн СПГ к 2025 году, добавляет The Economist.

Договор о транзите российского газа через украинскую территорию истекает в конце 2024 года. В июле министр энергетики Украины Герман Галущенко заявлял, что он вряд ли будет продлен. Это решение вызвало обеспокоенность в ряде стран ЕС, в частности, в Венгрии, для которой Россия остается главным поставщиком газа. Марко Шевченко - посол Украины в Молдавии, которая в случае прекращения контракта лишится недорогой электроэнергии, - предположил, что Киев может обсуждать заключение договоров с потребителями российского газа, если они захотят его покупать и решат, что он может идти транзитом через Украину.