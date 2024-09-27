В России допустили повышение ставки ЦБ выше 20%

Первый зампред правления ВТБ Дмитрий Пьянов не исключил того, что ключевая ставка Банка России превысит уровень в 20%, передает «Интерфакс».

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По словам Пьянова, указанный уровень против нынешних 19% будет протестирован до конца года, «чтобы обуздать инфляцию». Он отметил, что это открывает на 2025 год «огромную множественность кривых динамики ключевой ставки».

Представитель банка отметил, что уже до конца 2024 года осталось два заседания по ставке. Как уточнил он, не исключено установление нового рекорда по значению.

Ранее глава Банка России Эльвира Набиуллина заявила, что регулятор допускает возможность дальнейшего увеличения ключевой ставки в следующем месяце. Она отметила, что Центробанк планирует достичь целевого уровня по инфляции в 4% в конце 2025 года. На заседании Совета директоров ЦБ 13 сентября было принято решение о повышении ключевой ставки на 100 базисных пунктов, до 19% годовых. Регулятор в своем пресс-релизе не исключил возможности ее роста на ближайшем заседании.