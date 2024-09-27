Индия нарастила ввоз угля из России до максимума за год

Поставки угля российской стороной в Индию продемонстрировали рост до 343 миллионов долларов. Данный уровень – рекорд с июня прошлого года, сообщает агентство «Прайм» со ссылкой на данные министерства торговли и промышленности Индии.

Подчеркивается, что индийский импорт каменного угля из РФ вырос в 1,6 раза в годовом выражении и на пятую часть – в месячном, до 343 миллионов долларов. В физическом выражении в Индию отгрузили 2,4 миллиона тонн угля, тогда как в прошлом году объем составил 1,5 миллиона, в предыдущем месяце – 2 миллиона.

Традиционные лидеры по поставкам угля в Индию – Индонезия (678 миллионов долларов, годовой прирост составил 10%) и Австралия (675 миллионами долларов, годовой прирост - 24%).

Ранее министр природных ресурсов и экологии Александр Козлов дал оценку запасам угля в недрах России. По его словам, стране может хватить угля более чем на 100 лет. Министр рассказал, где сосредоточены в России балансовые запасы угля. Так, они находятся в 22 угольных бассейнах, 146 месторождениях и составляют почти 273 миллиарда тонн. Из них в освоении - 46,4 миллиарда, пояснил Козлов.