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В сентябре в России увеличился «Бутербродекс»

В период с 1 по 15 сентября «Индекс кофе с бутербродом» («Бутербродекс») продемонстрировал рост на 2,4 пункта, до 136,9 пункта. Об этом сообщает агентство «Прайм» со ссылкой на данные аналитического ресурса «Чек Индекс».

В сентябре в России увеличился «Бутербродекс»
© globallookpress.com

Напомним, что «Бутербродекс» показывает динамику потребления гражданами популярных продуктов для завтрака. «Корзина» продуктов включает в себя батон (400 граммов), ветчину (200 граммов), сливочное масло (180 граммов), сыр (200 граммов), огурцы (500 граммов), растворимый кофе (95 граммов) и сахар (1 килограмм).

Как отмечается, средний чек увеличился по таким позициям, как сливочное масло (+5,3%, до 200 рублей), огурцы (+4,5%, до 115 рублей), батон (+2,4%, до 43 рублей), ветчина (+1,9%, до 214 рублей), кофе (+1,5%, до 199 рублей) и сыр (+1%, до 212 рублей). При этом ситуация с сахаром не изменилась (средний чек составил 71 рубль).

Ранее агентство ТАСС со ссылкой на результаты анализа транзакций по картам клиентов «Почта банка» сообщило, что россияне за I квартал 2024 года потратили в кафе и ресторанах 567 млн рублей, что на 2% меньше, чем за аналогичный период прошлого года.