В сентябре в России увеличился «Бутербродекс»

В период с 1 по 15 сентября «Индекс кофе с бутербродом» («Бутербродекс») продемонстрировал рост на 2,4 пункта, до 136,9 пункта. Об этом сообщает агентство «Прайм» со ссылкой на данные аналитического ресурса «Чек Индекс».

Напомним, что «Бутербродекс» показывает динамику потребления гражданами популярных продуктов для завтрака. «Корзина» продуктов включает в себя батон (400 граммов), ветчину (200 граммов), сливочное масло (180 граммов), сыр (200 граммов), огурцы (500 граммов), растворимый кофе (95 граммов) и сахар (1 килограмм).

Как отмечается, средний чек увеличился по таким позициям, как сливочное масло (+5,3%, до 200 рублей), огурцы (+4,5%, до 115 рублей), батон (+2,4%, до 43 рублей), ветчина (+1,9%, до 214 рублей), кофе (+1,5%, до 199 рублей) и сыр (+1%, до 212 рублей). При этом ситуация с сахаром не изменилась (средний чек составил 71 рубль).

Ранее агентство ТАСС со ссылкой на результаты анализа транзакций по картам клиентов «Почта банка» сообщило, что россияне за I квартал 2024 года потратили в кафе и ресторанах 567 млн рублей, что на 2% меньше, чем за аналогичный период прошлого года.