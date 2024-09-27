Маск заявил, что Китай перегнал США по производственным мощностям

Китай превзошел США по производственным мощностям. Такое мнение на своей странице в соцсети X (бывшая Twitter) выразил американский предприниматель и бизнесмен Илон Маск. ТАСС

«Первая приблизительная оценка производственных мощностей основывается на выработке электроэнергии. Китай значительно превысил промышленные мощности США», - подчеркнул бизнесмен, комментируя опубликованный пользователями в соцсети график, который свидетельствует, что КНР опережает Соединенные Штаты по выработке электроэнергии. Газета.Ru

Ранее Илон Маск обвинил американские СМИ в том, что они действуют как пропагандистская машина Демократической партии. Деловая газета «Взгляд»