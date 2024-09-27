Китайские акции пережили лучшую неделю с 2008 года

Ралли китайских акций продолжилось в пятницу, что привело к самой плодотворной неделе со времен мирового финансового кризиса на фоне оптимизма по поводу мер правительства по стимулированию экономики, пишет Bloomberg.

Индекс CSI 300 вырос на 3,8% в пятницу, прибавив 15% с начала недели. Это максимальный прирост с 2008 года. Индекс китайских акций в Гонконге поднялся на 3,7%, продемонстрировав самую длинную бычью серию с 2018 года. Высокотехнологичный Chinext поднялся на рекордные 9,3%.

Покупки инвесторов выглядели довольно агрессивно. При стремительном росте акций и обороте в 710 миллиардов юаней (101 миллиард долларов) в первый час торгов на Шанхайской фондовой бирже возникли сбои в обработке заявок и задержки, согласно сообщениям брокерских компаний.

Инвесторы спешат вложиться в акции, чтобы не отстать от ралли, подстегиваемого одним из самых щедрых пакетом стимулов Китая за последние десятилетия. Ажиотаж на торгах отразился в оборотах, которые вдвое превысили показатели за несколько дней до оглашения мер поддержки экономики во вторник.

По словам Дэвида Чао, стратега Invesco Asset Management, поскольку на следующей неделе рынки Китая закрыты в связи с праздником «Золотая неделя», внутренние инвесторы могут опасаться, что ралли в Гонконге может продолжиться, пока их нет.

«Инвесторы испытывают повышенную тревогу из-за того, что за последние три дня китайские акции выросли почти на 10%», — сказал он. «Основываясь на исторической оценке, мы считаем, что китайским акциям предстоит пройти еще 20% пути».

Вслед за мерами стимулирования, принятыми на этой неделе, настроения инвесторов, ожидающих более активной фискальной поддержки, подогрело сообщение агентства Reuters о том, что Китай планирует выпустить в этом году специальные суверенные облигации на 2 трлн юаней (284,43 млрд долларов).