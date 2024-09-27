Россия попала в рейтинг стран по доступности яиц

Россия в текущем месяце оказалась в рейтинге стран мира по доступности яиц. Об этом сообщает агентство «Прайм» со ссылкой на данные национальных статведомств.

© РИА Новости

Как отмечается, Россия расположилась в списке на 23-м месте. В стране на среднюю заработную плату можно купить 747 упаковок яиц по 12 штук, что в полтора раза превышает среднемировой показатель.

На первой строчке рейтинга – Катар, где граждане могут позволить себе 1520 упаковок. Второе место занял Люксембург (1387 упаковок), третье - ОАЭ (1354 упаковки). В первой пятерке также оказались Сингапур (1313 штук) и Кувейт (1309 штук).

Во Франции жители могут приобрести 750 упаковок, в Швеции – 730 упаковок, в Белоруссии – 398 упаковок, на Украине - 234 упаковки. На последней строчке расположилась Куба (13 упаковок яиц в месяц).

Ранее «Известия» сообщили, что новый механизм сдерживания цен на куриные яйца получил одобрение со стороны Минсельхоза и Минэкономразвития. Напомним, что за принятие меры ранее выступила Федеральная антимонопольная служба (ФАС). Механизм предполагает, что торговые сети не смогут брать вознаграждение от поставщиков за реализацию определенного количества товара.