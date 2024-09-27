Мировой госдолг обновил исторический максимум

Размер мирового госдолга достиг максимального уровня за всю историю наблюдений. Как подсчитали в американском Институте международных финансов (IIF), в первой половине 2024 года показатель увеличился на $1,2 трлн — до рекордных $91,7 трлн или 97,6% глобального ВВП.

Менее чем за 15 лет сумма практически удвоилась. Причём, как полагают специалисты организации, к 2030-му значение вырастет до $145 трлн, а к 2050-му может превысить $440 трлн, в основном за счёт больших трат на борьбу с изменением климата, включая постепенный отказ от ископаемого топлива.

«Вызывает серьёзную озабоченность явное отсутствие политической воли для решения проблемы растущего уровня суверенного долга как в странах со зрелой рыночной экономикой, так и с формирующейся… Многие правительства уже выделяют всё большую долю своих доходов на процентные расходы, которые зачастую намного превосходят их затраты на образование и социальное обеспечение, и нет никаких признаков того, что в ближайшем будущем эта тенденция изменится», — говорится в докладе.

Поясним, госдолг представляет собой общую задолженность правительства страны перед кредиторами. Власти многих государств занимают деньги для финансирования тех трат, которые уже невозможно покрыть с помощью доходов бюджета.

По данным портала Usdebtclock.org, на сегодняшний день в число крупнейших заёмщиков мира входят США ($35,3 трлн), Китай ($14,7 трлн), Япония ($13,7 трлн), Великобритания и Франция (по $3,8 трлн). При этом любопытно, что в ряде государств задолженность правительства превышает размер национальной экономики. Речь идёт, например, о Японии (её госдолг составляет 229% ВВП), Греции (190%), Сингапуре (174%), Италии (140%) и Соединённых Штатах (119%), следует из оценки IIF.

Согласно материалам организации, рост мирового госдолга заметно ускорился с 2020 года. Во многом это было вызвано глобальными последствиями COVID-19, считает ведущий аналитик Freedom Finance Global Наталья Мильчакова.

«Пандемия коронавируса спровоцировала резкое повышение государственных расходов в ряде стран. Причём мировой долг увеличился в основном за счёт возросшей закредитованности наиболее экономически развитых государств в лице «Большой семёрки» и ЕС», — рассказала собеседница RT.

Отметим, что повсеместное введение карантинных ограничений и закрытие границ вместе с массовыми увольнениями и приостановками производств в период пандемии привели к одному из крупнейших за всю историю обвалов мировой экономики. Так, по данным Международного валютного фонда, в 2020 году объём глобального ВВП снизился сразу на 2,7%. При этом, если в развивающихся странах показатель просел в среднем на 1,8%, то в развитых спад составил 3,9%.

В результате многим правительствам пришлось вводить масштабные антикризисные меры по поддержке населения и бизнеса, что привело к увеличению бюджетных дефицитов и, как следствие, росту заимствований. Одновременно власти целого ряда государств начали активно печатать деньги и накачивать ими собственные экономики для стимулирования их роста. Это, в свою очередь, вместе с перебоями в торговых цепочках стало разгонять инфляцию.

Ситуация усугубилась в 2022 году, когда после введения Западом беспрецедентных санкций в отношении России на глобальном рынке заметно подорожали энергоресурсы. Тогда в попытке обуздать повышение цен многим странам, прежде всего развитым, впервые за долгое время пришлось поднимать процентные ставки центробанков. В результате новые заимствования для этих государств стали более обременительными, рассказал RT финансовый аналитик BitRiver Владислав Антонов.

«Высокие процентные ставки сделали обслуживание долга более затратным для правительств. Как итог, всё больше бюджетных расходов уходит на выплату процентов, а не на более продуктивные цели. Такая ситуация может привести к сокращению инвестиций в человеческий капитал и инфраструктуру, что в долгосрочной перспективе негативно скажется на экономическом росте и благосостоянии населения. Кроме того, высокие затраты на обслуживание долга могут ограничить возможности правительств по реагированию на будущие экономические шоки или кризисы», — предположил Антонов.

Более того, по словам эксперта, на протяжении последних 20 лет увеличение государственного долга совпадает со снижением темпов роста производительности и потенциального ВВП в крупнейших экономиках. Это может говорить о том, что чрезмерная зависимость от государственных расходов ведёт к неэффективному распределению ресурсов и снижению общей эффективности экономики, добавил специалист.

Наряду с этим растущая закредитованность правительств в перспективе может грозить миру финансовой дестабилизацией. Такую точку зрения в интервью RT выразил директор по анализу финрынков и макроэкономики УК «Альфа-Капитал» Владимир Брагин.

«Если один заёмщик по каким-то причинам не исполняет свои обязательства, то это удар по кредиторам и, соответственно, по другим заёмщикам. По мере роста долговой нагрузки увеличивается как риск дефолтов, так и вероятность цепной реакции», — пояснил Брагин.

«Результат консервативной политики»

По данным IIF, с начала 2024 года государственный долг России увеличился почти на $38 млрд — до $447 млрд. Впрочем, это всё ещё заметно ниже рекорда середины 2022-го, когда сумма ненадолго приближалась к $544 млрд.

Более того, отношение задолженности правительства РФ к размеру экономики страны эксперты IIF оценивают примерно в 21%. Это сегодня самый низкий показатель среди всех государств в рейтинге организации.

Между тем российские власти придерживаются ещё более скромных оценок. Так, согласно материалам Министерства финансов, в 2023 году государственный долг составил лишь 15% ВВП. Причём в перспективе ближайших трёх лет показатель увеличится только до 18% и «сохранится на экономически безопасном уровне ниже 20% ВВП», прогнозируют в ведомстве.

«Задолженность в 21% ВВП действительно выглядит завышенной. Сейчас Россия занимает деньги только на внутреннем рынке, да и то в небольших объёмах. К услугам МВФ как кредитора мы не прибегаем, да и из-за санкций многие кредитные организации, в том числе Всемирный банк и ЕБРР, прекратили сотрудничество с нами. Но это не критично, так как для покрытия бюджетных трат у нас есть Фонд национального благосостояния, а основным источником доходов казны уже более чем на две трети служат ненефтегазовые, то есть налоговые поступления», — отметила Наталья Мильчакова.

По мнению Владимира Брагина, российское руководство извлекло уроки и из событий 1998 года, когда страна столкнулась с дефолтом. С тех пор власти стараются держать бюджетные расходы под жёстким контролем даже на фоне текущего увеличения трат на оборону, социальную политику и другие нужды.