Диверсии на газопроводах «Северный поток» и «Северный поток — 2» совершили враги энергетического суверенитета ФРГ, поэтому их необходимо восстановить. Об этом заявил сопредседатель правой партии «Альтернатива для Германии» Тино Крупалла, передают «Известия».

Он напомнил, что уже прошло два года с момента подрыва российских газопроводов. По мнению Крупалла, это событие «перерезало артерию немецкой промышленности».

Раскрыты подробности организации подрыва «Северных потоков»

«Наша фракция в бундестаге требует расследования и наказания всех виновных. "Северные потоки" надо отремонтировать, запустить и обезопасить!» — заключил лидер «АдГ».

Ранее Spiegel раскрыл подробности организации диверсий на «Северных потоках». В частности, по информации журнала, подрыв газопроводов планировался за несколько лет до начала Россией СВО на Украине, его организацией занимался бывший сотрудник спецслужб ВСУ Роман Червинский с разрешения экс-главкома Вооруженных сил Украины Валерия Залужного. В группу диверсантов вошли в основном гражданские лица. Общая стоимость операции обошлась почти в 300 тысяч долларов.