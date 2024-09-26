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Энергетическая палата Африки призвала РФ сосредоточиться на ископаемом топливе

Председатель Африканской энергетической палаты Энджей Аюк призвал Россию сосредоточиться на использовании ископаемого топлива. Об этом сообщает РИА «Новости».

В Африке призвали РФ сосредоточиться на ископаемом топливе
© РИА Новости

Такое заявление он сделал во время Российского энергетического форума. По словам Аюка, сотрудничество России и Африки в области энергетики должно быть сосредоточено именно на ископаемом топливе, так как на сегодняшний день нет положительного опыта использования возобновляемых источников энергии, который привел бы к индустриализации. Как объяснил председатель, еще ни одна страна в мире не смогла провести индустриализацию за счет возобновляемых источников энергии, а даже самые богатые страны не используют их для создания крупной промышленности.

«Когда вы полагаетесь на энергию, производимой непрерывным источником, именно так можно вырасти. Вы не можете иметь дело с прерывистой энергией и ожидать, что бедные люди смогут вырасти благодаря ей», — заявил он.

Ранее в Буркина-Фасо выступили за членство страны в БРИКС.

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