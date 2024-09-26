В США объявили о конце эры дешевых бургеров

В США постепенно сокращается поголовье крупного рогатого скота. На фоне этого растут цены на говядину, и, как следствие, на бургеры. Этот продукт может стать «деликатесом» для простых американцев, пишет Дина Шанкер в статье для Bloomberg.

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Автор статьи напомнила, что в 1948 году первые бургеры продавались по 15 центов за штуку, а через некоторое время булки с котлетами стали своего рода «американским эталоном».

В дальнейшем их цена неуклонно поднималась, отметила она. Так, во во втором квартале 2024 года средняя цена бургера в американских ресторанах быстрого питания составила $8,41, что на 16% больше, чем пять лет назад

Бургеры в США стали настолько дорогими, что потребители с низким доходом стали реже ходить в McDonald's, констатировала Шанкер. Это привело к падению продаж, вынудило сети устраивать различные акции.

Жителям США уже в ближайшие годы придется перестраиваться к реальности, когда говядина будет считаться дорогим деликатесом, доступным лишь время от времени, резюмировала автор статьи.