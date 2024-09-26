Глава ЦБ Набиуллина сделала ряд важных заявлений

Банк России не исключает дальнейшего повышения ключевой ставки в октябре, рассказала глава ЦБ Эльвира Набиуллина на XXI Международном банковском форуме. Об этом пишет РИА «Новости».

ЦБ на заседании 13 сентября принял решение повысить ключевую ставку на 100 базисных пунктов, до 19% годовых, указывая, что текущее инфляционное давление остается высоким, а годовая инфляция по итогам 2024 года, вероятно, превысит июльский прогнозный диапазон 6,5-7%.

Набиуллина разъяснила, что повышение ключевой ставки постепенно оказывает влияние на кредитную активность в стране. Она добавила, что речи об остановке кредитования в целом не идет.

Общий рост кредита остается существенным, а корпоративное кредитование растет очень быстро, это следует из оперативных данных за сентябрь.Кроме того, наблюдается замедление в розничном кредитовании, уточнила глава ЦБ.

По ее словам, в 2024 году ипотечный портфель в России может вырасти на 12% при сохранении динамики июля-августа,что укладывается в рамки сбалансированного роста.

Центробанк отмечает рост недобросовестных схем при выдаче ипотеки, ведущих к завышению цены жилья, заметила Набиуллина.

«Вот уже льготной ипотеки нет уже почти три месяца, но мы видим, к сожалению, как начинают возникать разные схемы очень креативные, так называемые «льготные» ставки, варианты с изменением ставки, траншевая ипотека, варианты без первоначального взноса, рассрочка с трансформацией ипотеки — множество схем», пояснила председатель..

Банк России настойчиво попросит законодателей ввести конкретные схемы выдачи жилищных кредитов, если недобросовестные схемы будут плодиться, предупредила чиновница.

ЦБ обсуждает создание фонда поддержки банков, который будет давать поручительства по кредитам и, возможно, проводить докапитализацию, сообщила Набиуллина.

«Мы рассматриваем создание этого фонда как следующую ступень защиты от риска концентрации для тех банков, которые находятся в оранжевой зоне. Из этого фонда могут даваться поручительства в адрес банков, которые находятся уже в оранжевой зоне, исчерпали свой лимит», — отметила финансист.

Центральный банк России хочет законодательно обязать банки и торгово-сервисные предприятия проводить операции с цифровым рублем, пояснила Набиуллина.

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Глава ЦБ уточнила, первоначально обязать работать с цифровым рублем планируется системно значимые банки, затем – универсальные, потом – банки с базовой лицензией​​​. Также поэтапно принимать платежи в цифровых рублях предполагается обязать и торгово-сервисные предприятия.

Банк России намерен усовершенствовать регулирование выпуска субординированных облигаций банков, установить высокие триггеры для конвертации долга в капитал, сообщила Набиуллина.