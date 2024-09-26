Новак предупредил о рисках глобального энергодефицита

Важно не допустить возникновения дефицита в мировой энергетике из-за недоинвестирования в традиционные виды ресурсов. На это указал вице-премьер РФ Александр Новак в рамках Российской энергетической недели, передает 26 сентября ТАСС.

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Момент возникновения дефицита энергетических мощностей в мире, важно не упустить, подчеркнул он. «Такие риски существуют с учетом того, что на сегодняшний день основные инвестиции идут только в возобновляемые источники энергии, а в традиционные энергетические ресурсы мы видим в мире значительное снижение инвестиций по сравнению с теми, которые были еще 5 лет назад», — пояснил Новак.

Как ранее отмечал глава Комитета Госдумы по экологии, природным ресурсам и охране окружающей среды Дмитрий Кобылкин в своей колонке на сайте «Парламентской газеты», в 2020 году инвестиции в ВИЭ впервые превысили инвестиции в разведку и добычу нефти и газа.