Орешкин: история с высокой инфляцией осталась позади

История с высокой инфляцией в России осталась позади, уверен заместитель главы Администрации президента РФ Максим Орешкин.

"Завершив ее (работу по снижению инфляции - прим. ТАСС), можно будет однозначно говорить о том, что вот эта история с всплеском инфляции осталась позади. По сути, она уже осталась позади, потому что видим с каждой неделей инфляция годовая потихонечку снижается, но этот процесс надо завершать", - сказал он в интервью телеканалу "Россия-24".

При этом, по его мнению, Банку России для снижения инфляции стоит использовать не только ключевую ставку, но и другие инструменты.

"По потребительскому кредитованию, хотя темпы остаются еще высокими, тоже есть движение вниз. Но Центробанку на самом деле надо очень внимательно разобраться с корпоративным кредитованием, которое и было основной причиной, по моему мнению, инфляционного давления в экономике, - отметил он. - У нас очень большой рост корпоративного портфеля. Здесь надо смотреть по всем элементам, потому что есть элементы, где, например, ключевая ставка работает не так эффективно. Поэтому, помимо ключевой ставки, нужно активно использовать и другие инструменты".

Среди таких инструментов он указал банковское регулирование.