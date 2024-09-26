Новак заявил о готовности России возобновить поставки газа по «Северным потокам»

Зампредседателя правительства России Александр Новак заявил о готовности Москвы возобновить поставки в Европу по газопроводам «Северный поток» и «Северный поток — 2». ТАСС

«РФ готова возобновить поставки по уцелевшей ветке „Северных потоков“, если у партнеров возникнет такое желание», — передает слова Новака телеканал «Звезда». Насчет диверсии на газопроводах «Северный поток» и «Северный поток-2» вице-премьер РФ заявил, что нужно провести международное расследование, в котором российская сторона также примет участие. Новак отметил, что все прекрасно понимают, кто был инициатором теракта на газопроводе. Ura.Ru

25 сентября к годовщине теракта на газопроводах «Северный поток» и «Северный поток — 2» в ФРГ были выданы ордера на арест. RT на русском