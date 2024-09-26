Путин указал на самый верный признаках роста экономики России

Президент РФ Владимир Путин в рамках пленарного заседания «Российской энергетической недели» заявил об увеличении энергопотребления в стране. Как уточнил он, ситуация указывает на экономический рост государства, передает агентство «Прайм».

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Путин напомнил о том, что по итогам 2023 года объем энергопотребления в России вновь обновил рекорд, «который превышает показатели советского периода».

«Вы прекрасно понимаете, что, если растет энергопотребление, это самый верный признак роста экономики», - отметил глава государства.

Президент также отметил, что энергопотребление в России будет увеличиваться в среднем на 2% в год до конца десятилетия. Данный уровень соответствует мировым трендам, указал он.

Ранее руководитель отдела спецпроектов ИПЕМ Алексей Фаддеев заявил «Коммерсанту», что рост спроса на электроэнергию в 2023 году преимущественно связан с ростом обрабатывающих производств, в первую очередь машиностроительных и металлообрабатывающих.