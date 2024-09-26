Путин заявил о переходе на оплату российского экспорта нацвалютами

Президент РФ Владимир Путин заявил, что страны-партнеры России «в высшей степени заинтересованы» в переходе на расчеты в национальных валютах, в том числе для оплаты российского экспорта. Об этом сообщает ТАСС.

О переходе на нацвалюты Путин рассказал, выступая на Российской энергетической неделе (РЭН). Он отметил, что сложности с платежами связаны с вопросами финансовой инфраструктуры

«Чтобы решить эту проблему, мы переходим на сделки в национальных валютах, и наши партнеры в этом в высшей степени заинтересованы. Здесь тоже много проблем, мы прекрасно это понимаем. Мы преодолеваем эти проблемы постепенно», - подчеркнул президент.

Ранее глава ВТБ Андрей Костин рассказал, что в Индии одобрили идею расчетов с Россией с использованием систем RuPay и «Мир». Глава банка отметил, что сейчас страны ведут «конструктивное обсуждение» расчетов в рупиях и рублях. До этого вице-премьер Александр Новак сообщал, что РФ и Иран почти полностью перевели взаиморасчеты на собственные системы межбанковских переводов и на национальные валюты.