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Биржевая цена на золото побила исторический рекорд

Биржевая стоимость золота впервые в истории составила $2700 за тройскую унцию. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на данные торгов.

Биржевая цена на золото побила исторический рекорд
© РИА Новости

По состоянию на 14.06 мск цена декабрьского фьючерса на золото выросла на 17,15 доллара, или на 0,64%, до 2 701,85 доллара за тройскую унцию.

Напомним, что ранее Федеральная резервная система (ФРС) США впервые с 2020 года понизила учетную ставку - на 0,5 процентного пункта, до 4,75-5% годовых. Ситуация оказывает влияние на стоимость драгметалла.

Как ранее сообщило агентство Reuters, крупнейшие банки прогнозируют, что рекордное повышение стоимости золота будет наблюдаться и в 2025 году в связи с возобновлением крупных притоков средств в биржевые инвестиционные фонды и ожиданиями дополнительного снижения процентных ставок со стороны ведущих центральных банков по всему миру, включая ФРС США.