Биржевая цена на золото побила исторический рекорд

Биржевая стоимость золота впервые в истории составила $2700 за тройскую унцию. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на данные торгов.

По состоянию на 14.06 мск цена декабрьского фьючерса на золото выросла на 17,15 доллара, или на 0,64%, до 2 701,85 доллара за тройскую унцию.

Напомним, что ранее Федеральная резервная система (ФРС) США впервые с 2020 года понизила учетную ставку - на 0,5 процентного пункта, до 4,75-5% годовых. Ситуация оказывает влияние на стоимость драгметалла.

Как ранее сообщило агентство Reuters, крупнейшие банки прогнозируют, что рекордное повышение стоимости золота будет наблюдаться и в 2025 году в связи с возобновлением крупных притоков средств в биржевые инвестиционные фонды и ожиданиями дополнительного снижения процентных ставок со стороны ведущих центральных банков по всему миру, включая ФРС США.