В Минфине ответили на вопрос о легализации онлайн-продаж алкоголя

Вопрос о легализации онлайн-продаж алкоголя не сдвигается с места. Так, дискуссии заморожены, заявил замминистра финансов РФ Алексей Сазанов в кулуарах Российской энергетической недели, передает РИА Новости.

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Легализацию продаж алкоголя в интернете прорабатывал ранее

Минфин РФ совместно с Минздравом. Целью финансового ведомства являлось обеление рынка из-за выявления в сети значительных объемов нелегальной торговли этой продукцией. Вместе с тем Минздрав опасается, что это повысит доступность спиртного, в том числе для несовершеннолетних.

«На данный момент обсуждения заморожены», - подчеркнул Сазанов.

На текущей неделе РИА Новости со ссылкой на результаты исследования аналитиков холдинга «Ромир» сообщило об увеличении среднего чека покупки водки в России с начала 2024 года на 9,9 процента, до 332 рубля.

За отчетный период выросли и средние объемы подобных покупок — на 3,5 процента, до 0,49 литра. В целом доля совершеннолетних россиян, употреблявших водку в течение 2024 года, составила 42,4 процента.