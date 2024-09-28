Moody's понизило суверенный рейтинг Израиля до Baa1

Международное рейтинговое агентство Moody's понизило долгосрочные рейтинги эмитента правительства Израиля в иностранной и национальной валютах с A2 до Baa1 с негативным прогнозом. Как говорится в заявлении на сайте агентства, это произошло из-за обострения конфликта с ливанским шиитским движением "Хезболлах".

"Ключевым фактором понижения является наша оценка о том, что геополитические риски еще значительнее усилились до очень высоких уровней, что обернулось материальными негативными последствиями для кредитоспособности Израиля как в краткосрочной, так и в долгосрочной перспективах.

Интенсивность конфликта между Израилем и "Хезболлах" значительно усилилась в последние дни", - отмечается в прогнозе.

Как отмечает агентство, заявленная руководством Израиля цель вернуть эвакуированных из северных регионов 60 тыс. жителей страны в их дома предполагает ведение более активных боевых действий. В то же время Moody's подчеркивает, что шансы на достижение договоренности о прекращении огня в секторе Газа снизились, а внутриполитические и геополитические риски значительно возросли. Согласно прогнозу, вероятность крупномасштабного конфликта между Израилем и Ираном остается низкой, но по-прежнему не исключена.

Агентство ожидает, что по итогам 2024 года реальный рост ВВП Израиля из-за военных действий составит лишь 0,5%. Прогноз на 2025 год понижен с 4% до 1,5%.

Moody's понизило рейтинг Израиля уже во второй раз в 2024 году: в феврале он был снижен с A1 до A2.