В России ожидается рост цен на кофе

Стоимость кофе поднимется на 20–30% к концу 2024 года. Об этом сообщает «Коммерсант» со ссылкой на участников рынка.

Как отмечается, зеленый (необжаренный) кофе за последние несколько месяцев существенно подорожал. Основатель One Price Coffee Сергей Румянцев подчеркнул, что за последние два-три месяца закупочные цены поднялись на 30–35% в зависимости от сорта зерна. В материале говорится, что значительный рост цен вызван снижением объемов урожая кофе у крупных мировых поставщиков этой продукции в связи с засухой в Бразилии и Вьетнаме.

Биржевая цена за последний год повысилась почти двукратно, а за полгода она поднялась на 42%, до $2,7 за фунт (0,45 кг). Так, стоимость обновила рекорд за последние 13 лет. По словам Румянцева, наметившееся очередное повышение курса доллара вызывает тревогу для заключения будущих контрактов.

Ранее генеральный директор Ассоциации производителей чая и кофе «Росчайкофе» Рамаз Чантурия заявил, что на цену кофе в магазинах влияет большое количество факторов. По его словам, речь идет о стоимости сырья, курсах валют, энерготарифах и другие тарифах, стоимости транспортировки и наценке розничных сетей.