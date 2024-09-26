В Бельгии заявили о неспособности остановить растущий импорт СПГ из РФ

Бельгия не может остановить нарастающий импорт российского сжиженного природного газа (СПГ) без введения Евросоюзом санкций на топливо. Об этом заявила бельгийский министр энергетики Тинне Ван дер Стратен газете Financial Times (FT).

По ее словам, ЕС должен "идти дальше", чтобы остановить поставки российского СПГ в блок. Правила, введенные Брюсселем в декабре 2023 года, чтобы не допустить использования российскими энергетическими компаниями инфраструктуры ЕС, не дали достаточных правовых оснований компаниям сворачивать контракты, отметила глава бельгийского Минэнерго. Обычные контракты на СПГ заключаются на 10 лет или более, многие из действующих были заключены до конфликта на Украине.

"Мы изучили это <...>. Российский газ поступает в Бельгию. Я самым тщательным образом [рассмотрела данный вопрос], и газовое [законодательство] не поможет. Нам нужен общеевропейский подход [в отношении контрактов на поставки СПГ из РФ]", - сказала Ван дер Стратен.

Министр климатической политики и зеленого роста Нидерландов Софи Херманс 23 сентября письменно проинформировала парламент страны, что поднимет этот вопрос на встрече министров энергетики ЕС в следующем месяце. Согласно ее данным, количество танкеров с российским газом, прибывающих на главный терминал Gate в Роттердаме, в 2024 году резко возросло. Летом ежемесячно туда стали приходить по два судна-газовоза. Ранее это число не превышало одного.

"Расторжение частных контрактов без применения санкционного правила Еврокомиссии невозможно", - подчеркнула Херманс. "Несмотря на давление со стороны стран-импортеров, таких как Бельгия и Нидерланды, с целью введения санкций в отношении российского СПГ, маловероятно, что удастся добиться необходимого для этого согласия всех государств - членов ЕС", - констатирует FT.

Дипломаты ЕС из стран-импортеров также заявили, что значительная часть газа проходит через другие государства - члены Евросоюза, и данные о том, сколько топлива продается, являются коммерческой тайной.

Как сообщалось ранее, Евросоюз в целом сократил поставки трубопроводного газа из России с 40% своего импорта в 2021 году до 8% в 2023 году. В то же время закупки российского СПГ выросли более чем вдвое и достигли 18 млрд куб. м в 2023 году. Кроме того, по информации европейских СМИ, страны ЕС резко нарастили реэкспорт трубопроводного российского газа через Турцию по Турецкому потоку.