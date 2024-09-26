Российские нефтяные танкеры достигли рекордных показателей в Арктике

Россия поставила рекорд по перевозкам нефти в Арктике во время нынешнего навигационного периода, до сезона, когда плавание становится небезопасным. Об этом сообщает информационное агентство Bloomberg.

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По Северному морскому пути в этот период навигации прошли совокупно 15 танкеров с около 10,7 млн баррелей сырой нефти — при этом за прошлый год по этому маршруту прошло около 10,5 млн баррелей.

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Помимо того, в 2024 году навигация по Северному морскому пути была сокращена — она будет завершена в октябре, а не как обычно в ноябре. Таким образом, для перевозки нефти по этому маршруту остался только один месяц.

До этого глава госкорпорации «Росатом» Алексей Лихачев заявил, что санкционное давление замедляет темпы роста перевозок по Северному морскому пути.

Он добавил, что «Росатом» изучает возможности участия Вьетнама в проектах Северного морского пути.

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