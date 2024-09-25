Россия нарастила транзит нефти через Арктику до рекордного уровня. Об этом сообщает Bloomberg.

Согласно информации издания, за 2024 год Россия поставила как минимум 15 танкеров, которые в общей сложности перевезли около 10,7 миллионов барр. сырой нефти. При этом за весь навигационный сезон 2023 года по этому маршруту прошло 14 российских судов, которые перевезли около 10,5 миллионов барр. нефти. Согласно подсчетам Bloomberg новый результат является рекордным.

Как напоминает источник, в этом году остался еще как минимум один месяц, когда транзит через Арктику будет возможным, прежде чем воды станут слишком холодными для движения судов. Предполагается, что за это время российская сторона отправит еще пять танкеров. Таким образом, объем перевозок нефти через Арктику в 2024 году может составить более 14,4 миллиона барр.

Ранее в Центральном банке заявили, что в перспективе цена на нефть может снизиться.