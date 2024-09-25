Годовая инфляция в РФ с 17 по 23 сентября замедлилась до 8,59% с 8,74% неделей ранее, говорится в обзоре Минэкономразвития о текущей ценовой ситуации.

На неделе инфляция замедлилась до 0,06% после 0,1% с 10 по 16 сентября.

В секторе продовольственных товаров на отчетной неделе цены изменились на 0,09%: продолжилась дефляция на плодоовощную продукцию, на остальные продукты питания изменение цен составило 0,21%.

В сегменте непродовольственных товаров темпы роста цен практически сохранились на уровне предыдущей недели - 0,12%, замедлился рост цен на строительные материалы и бензин. В секторе услуг цены снизились на фоне удешевления авиабилетов на внутренние рейсы, услуг санаториев и гостиниц.

Ранее Минэкономразвития повысило прогноз по инфляции в России в 2024 году с 5,1% до 7,3%.