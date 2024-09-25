Рост цен бензина на АЗС превышает инфляцию восьмую неделю подряд

Рост стоимости бензина на АЗС восьмую неделю подряд превышает уровень инфляции в России, с начала 2024 года по 23 сентября он составил 7,55% при инфляции в 5,52%, следует из статистики Росстата.

Если на неделе с 9 по 16 сентября разница между инфляцией и ростом цены бензина составляла 1,94 п.п., то с 17 по 23 сентября - 2,03 п.п.

Рост стоимости дизельного топлива на АЗС продолжает оставаться ниже уровня инфляции, с начала года его цена выросла на 3,3%, за неделю с 17 по 23 сентября - на 0,8%.

Ранее вице-премьер России Александр Новак поручал Минэнерго и Федеральной антимонопольной службе (ФАС) отслеживать динамику цен на топливо на АЗС и для сельхозпроизводителей, а также баланс маржинальности переработки, чтобы не допустить роста стоимости топлива выше уровня инфляции.

Министерство энергетики России ожидает, что рост цен на топливо по итогам года будет находиться на уровнях, близких к темпам инфляции. В то же время в ФАС считают, что цены на бензин вырастут не выше уровня инфляции.