Путин: вклад стран БРИКС в мировую экономику уже превышает долю G7

Страны глобального Юга выходят на лидирующие роли в мире, заявил президент Владимир Путин на заседании президиума Госсовета 25 сентября, передает ТАСС.

Российский лидер отметил, что глобальная экономика активно меняется.

«Выстраивается новая система отношений, где на лидирующие роли выходят государства так называемого глобального Юга — динамично растущие страны, участники перспективных интеграционных объединений, таких, например, как БРИКС», — сказал Путин.

Он подчеркнул, что вклад стран БРИКС в мировую экономику уже превышает долю G7 и продолжает расти.