Путин оценил долю рубля во внешних расчетах России

Доля рубля во внешних расчетах РФ достигла почти 40%. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин в ходе заседания президиума Госсовета по вопросу развития экспорта, передает ТАСС.

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Вместе с тем глава государства указал на двукратное сокращение доли «токсичных западных валют».

Ранее сообщалось, что, по данным Банка России, доля долларов и евро при расчете за российский экспорт во втором квартале 2024 года впервые опустилась ниже 20%, до 17,6%. За год показатель сократился на 14,7 процентного пункта (п.п.).

Эксперты объясняли РБК, что причина сокращения в российской торговле доли валют недружественных стран заключается в повышении санкционного давления. Дополнительный фактор - переориентация российской внешней торговли.