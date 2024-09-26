Аналитик объяснил, что позволило доллару настолько вырасти к рублю

Общая слабость рубля в последние недели позволила американской валюте подняться в диапазон 90–95 рублей.

Этому, в частности, способствовали ухудшение ситуации с ценами на нефть, где ближайший фьючерс на Brent в моменте отступал ниже 70 долларов за баррель, и опасения возможной слабости рынка энергоносителей в дальнейшем, считает главный аналитик Банки.ру Богдан Зварич.

«При этом в течение этой и следующей недели рубль получит дополнительную поддержку со стороны экспортеров, которые готовятся к пику налоговых выплат, формируя рублевые резервы. Это приведет к росту предложения иностранных валют на рынке и, соответственно, может способствовать восстановлению рубля», — говорит эксперт.

Если касаться динамики пары евро/доллар, то доллар ослабевал по отношению к европейской валюте в последние месяцы, добавляет Зварич. Инвесторы закладывали переход ФРС США к циклу смягчения денежно-кредитной политики на заседании в сентябре, что привело к выходу пары евро/доллар в диапазон 1,1–1,12. В последнее время наблюдается ее консолидация в данных границах. В дальнейшем возможна стабилизация пары на текущих уровнях — инвесторы будут оценивать возможную дальнейшую динамику ставок в еврозоне и Штатах, а также следить за предвыборной кампанией в США, резюмирует эксперт.