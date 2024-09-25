Реклама в российских соцсетях значительно подорожала

Реклама в российских соцсетях за год подорожала в 1,5 раза. Об этом сообщают «Известия» со ссылкой на маркетплейс нативной рекламы BeSeed.

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Как отмечается, блогеры начали активно переходить на отечественные площадки после замедления работы иностранных сервисов и запрета некоторых платформ. Сейчас популярностью пользуются мессенджер Telegram, социальная сеть VK и видеохостинг Rutube, говорится в публикации.

По словам директора по внешним коммуникациям креативного агентства «Ближе» Татьяны Никишиной, на цену интеграции всегда влияют ключевые показатели платформы, на которой выходит контент: охваты, вовлеченность, жанр выпускаемого контента. В этой связи стоимость рекламы в отечественных соцсетях зависит от того, насколько активно автор работает над контентом в рамках этих платформ, отметила эксперт.

Ранее газета «Коммерсант» со ссылкой на данные сервиса по работе со внештатными сотрудниками Solar Staff сообщила, что в России зафиксировано резкое сокращение среднего дохода блогеров за год. В августе 2024 года доходы блогеров уменьшились в среднем на 13 процентов к уровню такого же периода 2023-го.

Заработок инфлюенсеров, оформленных как индивидуальные предприниматели (ИП), продемонстрировал снижение на 57 процентов, до 93,6 тысячи рублей.