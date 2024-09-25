Оценена нехватка денег в бюджете Украины

К концу 2025 года дефицит бюджета Украины вырастет до 19,4 процента ВВП. Нехватку денег со ссылкой на главный финансовый документ страны оценило агентство РБК Украина.

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Как отмечают авторы документа, среднегодовой курс национальной валюты заложен на уровне 45 гривен за доллар, однако его реальный курс спрогнозировать невозможно.

Основным источником доходов будут оставаться налоговые поступления, благодаря им в 2025-м планируют покрыть 50,4 процента всех расходов. Дефицит в проекте бюджета уже больше прогнозируемого в бюджетной декларации. Разница составит порядка 100 миллиардов гривен и цифры могут меняться. Госдолг к концу следующего года составит 101,8 процента ВВП.

Минимальный размер оплаты труда повышать в 2025 году не будут, он сохранится на уровне восьми тысяч гривен, а прожиточный минимум — 2,92 тысячи.

Экс-депутат Верховной Рады Владимир Олейник предупредил, что на фоне двукратного сокращения западной помощи (по данным Минфина Украины, в январе-июне финансирование упало с 50 до 27 процентов) Киеву придется повышать налоги. МВФ заставляет перекладывать нагрузку на население, поэтому соцвыплаты приходится замораживать, а военные сборы — повышать.